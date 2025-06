Augusto Rodríguez confirmó que Miguel Uribe solo estaba con dos hombres de la UNP el día del atentado

Rodríguez también sostuvo que el día del ataque hubo “situaciones lamentablemente coincidentes” que habrían generado que el esquema del senador estuviera debilitado y que, además, no se avisó con antelación de la agenda que Uribe sostendría en la tarde del 7 de junio.

“Hubo unas situaciones que para el día del evento que fueron lamentablemente coincidentes. El senador terminó su día laborable a las 3:00 de la madrugada y las personas de ese esquema tuvieron que ir a sus casas y luego regresar desde la UNP a las 2:00 de la tarde a recogerlo en un punto y luego desplazarse hacia el sitio donde había una actividad que no había sido avisada ni coordinada con las dos entidades de protección sino que era un evento que manejaba y había puesto unos volantes publicitarios, un edil de la localidad de Engativá”, agregó Rodríguez.

De hecho, este lunes el abogado del congresista y precandidato, Víctor Mosquera, reveló que su defendido había hecho más de 23 solicitudes de protección a la UNP, las cuales fueron rechazadas. La última de ellas fue presentada el pasado jueves, 5 de junio, dos días antes del ataque. Por esta razón, el abogado denunció a Rodríguez por negligencia.

El abogado explicó que las solicitudes contenían justificaciones claras sobre el riesgo al que estaba expuesto Uribe Turbay, quien fue calificado en 2023 por la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos (ONT) con un nivel de riesgo extraordinario.

En video: Habla el papá de Miguel Uribe y da parte desde la clínica: “Está luchando por su vida, sigamos orando”

No obstante, en 2024, la UNP no actualizó esa evaluación pese a que desde octubre Miguel Uribe ya era oficialmente precandidato a la Presidencia. “Lo más grave es que, desde enero de 2025, la UNP se limitó a enviar respuestas repetitivas, casi un ‘copy-paste’, argumentando que no representaba un riesgo y negándole apoyo logístico y de seguridad para sus desplazamientos”, sostuvo el abogado.