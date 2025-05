La historia del joven universitario que desapareció cerca de la zona donde buscan a Tatiana Hernández en Cartagena

Josefa no sabe nada de su hijo desde hace dos años y tres meses, pero su corazón de madre le dice que sigue vivo, escondido en algún sitio, esperando a ser liberado; pero también es consciente de que puede estar muerto y por eso confía en el robot que por estos días busca a Tatiana en el fondo del mar.

“La información que tengo es que mi hijo desapareció dentro del mar, mientras rescataba a una turista y a sus tres hijos de 2, 7 y 14 años. En ese acto murió otro joven, un estudiante sincelejano, y tres más fueron rescatados a tiempo, pero mi hijo no aparece”, contó Josefa, desde Magangué.

Añadió que “otras personas dicen que vieron a José salir del agua con la turista, es decir, la rescató y sacó a la orilla, y afirman que había un taxi extraño en la carretera, que pudieron subirlo ahí. En realidad no sabemos qué pasó con él porque si se hubiera ahogado, habría flotado como lo hizo el otro muchacho que lo hallaron al siguiente día muerto por El Laguito”.

José estaba en Cartagena estudiando y trabajando, pero ese domingo 26 de febrero decidió salir a pasear con su novia al mar. Dejó su moto parqueada en el almacén Megatiendas, que está en Marbella, y miraba el atardecer a las 4 de la tarde, cuando ocurrió la desgracia.

“Al siguiente día viajé a Cartagena, pero no había rastro de él, ni de la ropa con la que entró al mar. Pedí las cámaras de seguridad de la zona y primero me pusieron muchos peros, luego me dijeron que sí habían, pero no estaban funcionando, lo mismo que pasó con Tatiana. La Armada estuvo con varios barcos buscando a mi hijo por todo el mar, también hubo tres buzos y búsqueda terrestre por un mes y todo fue en vano” (sic), señaló entre lágrimas.

Josefa estuvo viviendo dos meses en Cartagena, buscando a su hijo desesperadamente, pidiendo apoyo, solicitando videos de cámaras, orando al cielo y aún lo sigue haciendo. “El caso de mi hijo se parece al de Tatiana, por eso confío en que si ese robot de verdad ayuda, que me informen si encuentran algo por los espolones de La Tenaza. Quisiera estar junto a la madre de Tatiana porque sé lo que vive”, añade la madre.

La mujer no descarta la posibilidad de que su hijo esté en manos de redes de trata de personas. “En Cartagena debe haber alguna banda criminal, no es normal que la gente se pierda de esa manera. El mar siempre devuelve los cuerpos, pero de mi hijo no hay ni siquiera seguridad de que se ahogó. No es raro que gente los rapten para aprovecharse de ellos. Mi hijo también se perdió un domingo por la tarde, como Tatiana”, concluyó.

Josefa entrega su número de teléfono con el objetivo de conseguir cualquier dato que le ayuda a aclarar esta pesadilla. Si sabe algo sobre José, llame al 3002466518 o a la línea 122 del CTI de la Fiscalía.