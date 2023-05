Petro, quien adelantará una agenda de trabajo que incluye temas como paz total, transición energética y turismo sostenible, se refirió a la convocatoria que lanzó desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, donde instó a que “el pueblo obrero” se tome las calles.

En esa línea, aseguró que su idea, más allá de presionar al Congreso con su músculo de “masas”, es ayudar al Parlamento a “aterrizar en el momento histórico”. Sin embargo, al referirse a su fracturada coalición de gobierno, reclamó que “los grandes intereses” frustraron la unidad y no permitieron asegurar las mayorías.

“Salir a las calles no significa violencia (...) Las fuerzas del Congreso necesitan aterrizar en el momento histórico en el que estamos. La experiencia no fue positiva, una gran coalición funcionó en algunos proyectos. Eso no podía ser sostenible porque los grandes intereses de ese tipo de entidad empresarial que se enriquece con el dinero público no lo iban a permitir. El Congreso nunca ha sido amigo de las EPS pero nunca se le han hecho unas reformas”, declaró Petro en diálogo con la emisora W Radio.