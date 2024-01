El jefe de Estado, quien arribó en la mañana de este martes a Davos, defendió antes de partir de Guatemala el lunes que no se trata de un lugar alquilado para que él y su comitiva se hospeden , sino para que se promocione la inversión y el turismo en Colombia.

La casa que el gobierno de Gustavo Petro alquiló en Davos, Suiza , para promocionar la marca país en el Foro Económico Mundial sigue generando controversia y diversas críticas no solo por su alto costo, sino también por la retribución que el presidente dice que tendrá para el país .

Algo que llama la atención es que el gobierno colombiano quiso pisar fuerte para promocionar al país, pues fue la única nación del continente americano que hizo esta millonaria inversión, ya que no hay casas adaptadas de este estilo de Estados Unidos, Brasil o México .

Por su parte, el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, también cuestionó la millonaria inversión y señaló que el Foro Económico Mundial no es una feria turística, por lo que planteó que podría tratarse de un gasto inútil.

“Los que asisten a Davos son banqueros que van presurosos de sus alojamientos a los sitios de reunión a varios grados bajo cero y, a menudo, bajo la nieve. No creo que paren a hacer turismo en una casa promocional de Colombia así cueste su arriendo 4.500 millones de pesos. No es una feria turística. Me suena que es un gasto inútil”, dijo el exministro Restrepo.