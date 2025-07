Firma de nuevo convenio de pasaportes quedó en manos de Saade y una amiga suya de la infancia

El convenio es un “proceso de transición para la producción de pasaportes”, según anunciaron en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el documento no fue hecho público y todavía no hay claridad sobre cuánto costará, cuándo iniciará y los detalles sobre la transferencia de tecnología y la realización de los pasaportes.

Ese contrato vence el 31 de agosto de este año. Sarabia había anunciado en una reunión con varios periodistas que esa urgencia manifiesta se prolongaría por lo menos once meses , porque ni la Imprenta ni Portugal estaban listos. Dijo también que debía haber un proceso de transición bien planeado para no poner en riesgo la producción.

Dos fuentes más que ocupan cargos de poder en la Cancillería aseguraron que no tuvieron conocimiento del convenio y no lo manejaron en sus oficinas. “El tema lo está manejando secretaría general de Cancillería y Jefatura de Gabinete de Presidencia”, aseguraron.

Petro había dicho que no se firmara ningún otro contrato con Thomas , pero ahora habrá una prórroga de siete meses. La diferencia real es de cuatro meses entre una opción y la otra, pero de lo que no hay certeza es si la Imprenta, con todos los problemas internos que el propio presidente reconoció, estará lista en abril.

Saade había anunciado que era cuestión “de horas” para que se firmara el contrato y que todo estaba bajo control. No fue así. El punto de honor del presidente Petro, por así llamarlo, es el control de los datos de las personas que en esta nueva prórroga estarían bajo el dominio del Gobierno. Luego, cuando empiece a regir el modelo en abril, va a haber un proceso de transición aún más extenso porque la Imprenta Nacional no cuenta con las capacidades para asumir la fabricación de pasaportes. En la idea del Gobierno está que de aquí a 10 años, esa entidad que hoy tiene todo tipo de líos, pueda ser autónoma para fabricar pasaportes y otros documentos.

Una fuente de TGAS le dijo a este diario que hasta hace pocos días ellos no habían sido informados de que se iba a prorrogar nuevamente el contrato que vienen manejando hace 17 años. El mal manejo no solo ha sido con esa empresa sino con Portugal.

Sin embargo, no están del todo claras las fechas, la capacidad operativa y el cronograma de implementación. Según el Gobierno, no subirá el precio de los pasaportes y estará sujeto al Índice de Precios del Consumidor (IPC); semanas atrás, según un borrador del convenio filtrado a la prensa, el precio de los pasaportes iba a estar atado a la cotización del euro lo que incrementaría sus costos. Parece que, por ahora, ese escenario quedó descartado.

La improvisación del Gobierno —Presidencia, Cancillería, Imprenta Nacional— con este asunto se refleja en varios frentes, no solo a nivel jurídico sino práctico. Por ejemplo, la planta de producción no estaría habilitada, que es uno de los requisitos mínimos que había pedido Portugal, con el acompañamiento de funcionarios de la embajada de Francia, desde hace meses . Entre las entidades gubernamentales se pasan la pelota para responder preguntas clave sobre infraestructura, tecnología, capacidad instalada y cronograma de operación.

La incertidumbre y temor se siente en los pasillos de la Imprenta y no es para menos: tendrán que asumir una tarea para la cual no estarían preparados, según reportes, derechos de petición y denuncias conocidas por este diario.

Ese sindicato, según reveló El Reporte Coronell de la W Radio en mayo, calculó que el modelo de producción de los pasaportes consagrado en el Memorando de Entendimiento que había dejado el excanciller Murillo le haría perder a la empresa 80.000 millones de pesos.

“Nos metieron como Imprenta Nacional en un sándwich porque desde hace un año se sabía que teníamos que modernizarnos. Ahora somos el ‘florero de Llorente’ en el tema de los pasaportes, pero desde muy arriba hubo negligencia en la falta de planeación”, dice un funcionario de esa entidad bajo reserva.

“Sintraimprenal” ha expuesto que “los resultados financieros de la Imprenta Nacional de Colombia (INC) en 2024 arrojaron pérdidas jamás vistas en la historia de la INC por cerca de 17.000 millones de pesos”.

Según un documento de ese sindicato, esa situación es el reflejo “de la nula gestión y desorden administrativo generado por la falta de conocimientos, capacidades y gestión de la administración de la gerente”.

Este diario buscó directamente a la gerente León para consultarle por el convenio de los pasaportes y las denuncias y quejas en su contra, pero al cierre de esta edición no ha respondido los mensajes.

Extraoficialmente, funcionarios le dijeron a EL COLOMBIANO que las acusaciones del sindicato no son exactas y defienden la gestión de León; además, dicen que se sienten “huérfanos” porque “no recibimos instrucciones claras de Presidencia y el presidente nos cuestiona públicamente”.

Se refieren a la declaración del mandatario a finales de abril de este año: “Señora directora de Imprenta, no me lleven hasta el último día para decir que hay que prorrogar el contrato. No me engañen. Usted tiene el deber, y aquí se lo digo en público, de cambiar ese contrato y le están poniendo trampas”.