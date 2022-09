En su afán por apaciguar la papa caliente que le representan las 108 invasiones de tierra que siguen activas en el país, el presidente Gustavo Petro dio la instrucción de acelerar su ambiciosa reforma rural que tiene como meta la entrega de 10 millones de hectáreas en los próximos cuatro años, y para adquirir los predios anunció que la Nación asumirá una deuda por al menos 60 billones de pesos.

El reto de entregar esos 10 millones de hectáreas lo asumió Gerardo Vega, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien afirmó que el Gobierno se encargará de que quienes reciban los 10 millones de hectáreas sean familias indígenas, campesinas y afros que no tienen tierra, no tienen suficiente para hacerla productiva o no tienen títulos de la que ocupan o viven.

Con esta iniciativa, Petro pretende cumplir la promesa de ‘democratizar’ las tierras, tema que en su momento desató polémica porque fue relacionado con expropiación. La idea del mandatario con la ‘democratización’ se centra en una transacción en la que el Estado comprará propiedades a precio comercial para luego venderlas a precios más bajos a comunidades campesinas.