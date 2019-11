Diálogo del Paro: una hoja de ruta y muchas voces

El joven atacado por un miembro del Escuadrón Antidisturbios con una granada aturdidora en la cabeza permanece en el Hospital San Ignacio. Su pronóstico al cierre de esta edición es reservado. Una manifestación de cerca de 1.500 personas, según cálculos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se reunió en las inmediaciones del hospital y recorrió las calles en rechazo a su agresión. “Soy profesora y me siento indignada”, dijo a EFE una de las maestras del joven, quien señaló que este “no es agresivo”.

Las reacciones a la Asamblea Constituyente propuesta por el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, no se hicieron esperar. De acuerdo con el futuro mandatario local, los reclamos del Paro Nacional son un reflejo de una inconformidad profunda con aspectos como la incapacidad del Congreso para reformarse, los escándalos de corrupción en la justicia, el desempleo, entre otros, cuya solución sería un cambio en la carta política. Sin embargo, académicos como Yan Basset, profesor de la Universidad del Rosario, la iniciativa “tiene el mérito de plantear el debate sobre qué es lo que queremos, pero el descontento que se manifiesta hoy con el Paro no es tanto hacia las instituciones como hacia el gobierno y sus políticas. Por lo tanto, esto no se arregla con un cambio de Constitución, sino con cambios políticos”.