La sorpresiva aparición del máximo comandante de las disidencias de las Farc, alias Iván Mordisco, tras la supuesta muerte que anunció el gobierno de Iván Duque, dejó en entredicho la actuación del exministro de Defensa Diego Molano, quien tuvo que salir a aclarar que como el cuerpo no apareció, nunca se hizo efectiva la entrega de la recompensa. Pero la polémica sigue. En diálogo con EL COLOMBIANO, Molano –el último ministro de Defensa de Duque–, explicó que el error estuvo en la información que entregó inteligencia militar cuando atacaron el campamento de “Mordisco”. Así mismo, cuestionó al gobierno de Gustavo Petro y a su proyecto de paz total con el cual, según él, les entrega beneficios a las disidencias que considera que son “el enemigo de Colombia.

¿Qué pasó en la baja de “Mordisco”?, ¿dónde estuvo el error? “El enemigo de Colombia son las disidencias de las Farc. Alias Iván Mordisco es un criminal, un terrorista que atentó contra los colombianos. Es el principal narcotraficante que comete masacres, asesinatos de líderes sociales y que aún hoy en Caquetá sigue extorsionando a la población. En esa operación fueron neutralizados nueve de los miembros de esa estructura. La información de inteligencia señalaba que alias Iván Mordisco estaba ahí. Encontraron la boina, la compañera sentimental y por las comunicaciones celulares determinaron que estaba ahí. Lo dijo la inteligencia, infortunadamente, y por eso se comunicó la muerte de ‘Mordisco’ al país. Por supuesto, como el cadáver no apareció, la recompensa no se pagó, pero la izquierda radical busca distorsionar. Lo claro es que la operación se hizo, nosotros sí los combatimos, no como ellos que hoy tiene a ‘Iván Mordisco’ pavoneándose con las armas más sofisticadas, montado en camionetas último modelo y rindiéndole honores con la guardia campesina”.

Usted persiguió a muchos de esos cabecillas que hoy están dialogando. ¿Cuál cree que es el trato que el Gobierno les ha dado a los grupos armados ilegales? “Está claro que en el gobierno del presidente Duque lo que hicimos fue combatir a esas organizaciones criminales, y muchos de ellos no fueron solo capturados o neutralizados sino llevados a la justicia. Los combatimos con decisión, tanto que muchos cabecillas, debido a la presión de las Fuerzas Militares, huyeron. Hoy es complejo para Colombia porque como gestores de paz o como negociadores siguen actuando en contra de los colombianos y especialmente porque no hay reglas ni condiciones claras en la paz total. En las regiones se está perdiendo la seguridad porque esos criminales están andando a sus anchas y cometiendo todo tipo de crímenes, incluso metiéndose a las cabeceras municipales buscando posicionarse para las negociaciones”. Y en cuanto a la ofensiva del Ejército, ¿cree que el Gobierno ha reducido la capacidad militar de las Fuerzas Armadas? “Lo que pasa es que se manda el mensaje de que las Fuerzas Militares no deben actuar, pero no hay condiciones ni reglas. Lo segundo es que el plan de seguridad no se conoce, no hay lineamientos. Además, un pie de fuerza se fortalece cuando hay mayor presupuesto, pero aquí se dijo que el servicio militar no va a ser obligatorio y eso es un debilitamiento. De ahí salen los soldados profesionales, entonces veremos una menor capacidad de militares, eso no se está calculando y se mina la capacidad operativa. Los mensajes tienen repercusiones en la realidad”.