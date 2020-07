El director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Carlos Camargo Asis, informó éste martes que dio positivo para el Coronavirus, para lo cual inició el aislamiento preventivo en su residencia.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Camargo escribió que “el fin de semana presenté malestar, de manera preventiva me realice pruebas para covid-19. Hoy me fue confirmado el resultado como positivo. Como lo he hecho desde el sábado, continuaré en aislamiento como indican protocolos y coordinando...