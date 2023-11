Lea también: Petrismo planea crear un partido único para no naufragar en 2026

“En el estadio nadie se dio cuenta de la niña , o al menos el 98% que no estaba cerca”, le dijo a EL COLOMBIANO alguien que estuvo muy cerca de la situación. Pese a esto, desde la redes sociales se quiso decir que el Estadio había arremetido en contra de la pequeña Antonella Petro, afirmación que no tiene soporte alguno.

“El presidente Petro no es capaz de construir consensos están generando activismo político permanente, populismo. No se soportan en hechos reales, documentados y planeados. La improvisación es la mayor evidencia de lo que es la gestión de este gobierno”, aseguró el senador Motoa.

Es el caso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , quien aseguró que al país cada día l e esperan tiempos más difíciles de confrontación política al país si el presidente no cambia su discurso de “ fragmentación, polarización y división que ha alentado hasta ahora”.

En esa puja por confrontar las manifestaciones contra su gobierno, el mandatario ha adoptado una dualidad en su discurso pues es insistente en convocar a un ‘diálogo naciona l’, pero desdibuja la propuesta atacando a todo aquel que no piensa como él, llegando al punto de chocar públicamente con el fiscal general, Francisco Barbosa , la procuradora Margarita Cabello , e incluso con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo , a quienes califica como funcionarios del gobierno de Iván Duque .

Por su parte, el g obernador electo del Atlántico, Eduardo Verano , quien asumió la vocería de los 32 gobernadores electos, pidió pasar la página de la confrontación y enfocarse en gobernar. “ La parte política debe quedar atrás. Ahora nos toca es gobernar y si no nos unimos, los afectados serán los ciudadanos”, apuntó.

¿Considera que los ciudadanos se están apropiando de las discusiones de políticos?

“Sí. Los políticos incluso en posiciones contrarias suelen estar dispuestos a conversar. El ejemplo claro es el tema del tinto que se van a tomar el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Y en general, los políticos en el Congreso discuten, pero la mayoría de los congresistas conversan y resuelven. Mi preocupación, y es un poco lo que pasó en Barranquilla, es cuando los seguidores o los ciudadanos compran las peleas de los políticos”.

¿Cómo nos afecta la agudización de esta polarización en términos sociales?

“En el fondo los ciudadanos terminan pensando que no pueden conversar con el otro, que no pueden sentarse a hablar sobre distintos temas con miradas diferentes, que no pueden estar en desacuerdo porque eso va a implicar violencia, por ejemplo”.

Usted lideró la iniciativa Tenemos que hablar Colombia, ¿qué rescata de ese tipo de ejercicio de diálogo?

“En general lo que uno encuentra es que cuando hay conversación, que es lo que quizás no se está dando suficiente entre las personas de posiciones políticas contrarias, las personas son capaces de superar ese tipo de asuntos. Ahí es muy valioso el ejercicio del cara a cara”.

¿Cree que el presidente Petro debe liderar esa iniciativa de primar el diálogo sobre la rencilla?

“Claro. Eso permitiría mejorar el debate y la conversación pública. Él tiene la oportunidad de promover y de proponer conversación, pero lo que hace es más bien empujar un poco a sus seguidores a evitar cualquier tipo de acercamiento con la oposición, que también debe prestarse para superar la polarización”.