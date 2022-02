Después del robo de las grabadoras que contenían la entrevista de alias “Otoniel” ante la Comisión de la Verdad, el presidente Iván Duque se refirió al tema y pidió que la información sensible no sea guardada en una casa.

“Esto es un mensaje importante para todas las entidades: que todos los procedimientos que recojan información sensible, el lugar para tener esa información no puede ser claramente una residencia. Se deben cumplir los protocolos de custodia para que estas situaciones no se presten para crear suspicacias”, dijo el presidente Duque a los medios de comunicación.

La respuesta del primer mandatario es también una réplica al pedido de garantías que había hecho el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

“Solicitamos que en su calidad de Jefe de Estado inste al conjunto de las instituciones para que investiguen de manera pronta y eficaz lo sucedido y provean las garantías necesarias para la integridad de nuestros colaboradores y las condiciones para que sea posible proseguir nuestra tarea constitucional permitiendo que la entrevista se desarrolle con las debida confidencialidad y privacidad”, fue la carta pública que envió de Roux y que recibió Duque en su regreso a la Casa de Nariño tras una gira por Europa.