Ante este escenario, estaba el interrogante sobre qué pasaría si el candidato de izquierda llegaba a la Casa de Nariño, para lo que el Zapateiro ya tenía una decisión: renunciar a la comandancia.

“Soy consciente de que no podía estar con el presidente electo y no voy a esperar a que me digan qué tengo que hacer (...) Me criticaron y dijeron que yo había atropellado la Constitución; que tenía que haberme quedado y esperar a que el nuevo Gobierno tomara decisiones conmigo. No señor, creo que hice lo correcto”, le dijo el general en retiro a Semana, asegurando que ante “los roces” con Petro, su permanencia en el cargo le haría daño al Ejército, al cual “ama muchísimo”.