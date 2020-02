Este es un proceso de reconocimiento que el Ministerio de Educación efectúa sobre un título de educación superior otorgado por una institución legalmente autorizada en otro país, de tal forma que, con dicho reconocimiento, se adquieren los mismos efectos académicos y jurídicos que tiene uno otorgado en Colombia. Desde el Ministerio señalan que “la convalidación no es obligatoria en todos los casos, no obstante, es común que la exijan en procesos de vinculación laboral y contractual, especialmente para trabajar en el sector público”. En los casos que sí es obligatoria es en especialidades medico quirúrgicas, profesiones y ocupaciones del área de la salud, carreras reguladas por el Estado que exigen tarjeta profesional para su ejercicio y para ejercer la docencia en instituciones de educación superior públicas. El proceso de convalidación se realiza en línea en convalida.mineducacion.gov.co/SedeElectronica/es, allí están los pasos y precios (en el caso de pregrado es de $643.400 y para títulos de posgrado $731.200). Antes de regresar al país con su diploma debe apostillarlo (cuando el sitio del cual proviene su título hace parte de la Convención de la Haya de 1961) o legalizarlo (en los casos en los que el lugar de origen no haga parte del mismo) y traducirlos al idioma español. Este proceso únicamente puede hacerlo donde se gradúo. “Asegúrese de hacer este trámite antes de regresar ya que sin esto sus títulos no tendrán validez y no podrán iniciar el proceso de convalidación en Colombia”, detalla el Ministerio en su web.