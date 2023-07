En ese sentido, con la reforma esa institución pasaría a un segundo plano porque su énfasis no se hará en créditos para estudios de pregrado, sino en estudios especializados en el exterior .

Así mismo, indica el cambio de que los recursos del Gobierno nacional que son destinados a becas no tendrán que ser girados al Icetex. No obstante, los borradores de la reforma no explican la fuente de recursos para financiar esa entidad.

Por otro lado, en ese apartado se recalca que “para su implementación, MinEducación transferirá a la IES (instituciones de educación superior) el valor correspondiente a las matrículas de pregrado”, que se traduce en la política de gratuidad en la matrícula.