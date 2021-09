En Colombia han vuelto a las clases presenciales seis de cada diez estudiantes de prescolar, primaria y secundaria. De los 9,8 millones de niños y niñas que se matricularon para 2021, solo 5,8 millones han regresado a los salones.

Estos datos fueron recogidos por el Observatorio de Gestión Educativa, de la Fundación Empresarios por la Educación, y dan cuenta de las dificultades que han tenido los estudiantes para regresar a las aulas. El panorama dio pie para que la Procuraduría les enviara una carta a los alcaldes y gobernadores del país, en la cual les pide con firmeza garantizar que los estudiantes retornen a la presencialidad.

Además, el ente de control dijo que revisar cómo están los derechos de niños y niñas en materia educativa es una “exigencia ineludible”. Y emitió un comunicado para complementar su mensaje: el regreso a las aulas “no debe posponerse más”.

En Colombia hay, en total, 96 Entidades Territoriales (ET) certificadas en educación por el Ministerio de esa rama. Según el Observatorio de Gestión Educativa, 3 ET aún no han iniciado el proceso de alternancia, 27 tienen un avance inferior al 40 % en presencialidad, 34 están entre el 40 y el 70 % y otras 32 cuentan con niveles de alternancia superiores al 70 %.

Así mismo, el observatorio señala que de alrededor de 400.000 millones de pesos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que les asignó el Gobierno a las ET para mejorar las condiciones de bioseguridad de los colegios, solo se ha ejecutado el 79,5 %.

En esa medida, la procuradora delegada para la Infancia, la Adolesencia, la Familia y las Mujeres, Viviana Mora, advirtió que las autoridades locales deben asegurar que las instituciones educativas cuenten con las instalaciones adecuadas y bioseguras para reencontrarse con los salones, las clases y los profesores.

Mora también explicó que los Ministerios de Salud y Educación ya han emitido varias resoluciones que dan las pautas de trabajo a las autoridades locales para que aseguren el regreso a clases.

En efecto, si los mandatarios no acatan las directrices para garantizar el retorno seguro, la funcionaria sostuvo que “se podrán convertir en responsables disciplinarios, ya sea por acción o por omisión, en los términos definidos en el Código Único Disciplinario”.

Las dificultades

Aunque Antioquia es uno de los departamentos que reportan un mayor porcentaje de instituciones educativas trabajando en la presencialidad (94,8 %), en la Secretaría de Salud de la ET señalaron que también se han enfrentado dificultades durante su implementación.

“Hay algunos asuntos relacionados con la infraestructura y el aforo en algunos establecimientos educativos y la disponibilidad de agua que afectan la presencialidad”, dijo Juan Diego Restrepo, subsecretario de Calidad de la Secretaría de Salud de Antioquia.

De otro lado, las cifras del Observatorio de Gestión Educativa salta a la vista que las dificultades para los estudiantes de instituciones públicas y privadas para volver a los salones de clase son distintas en Colombia. Por ejemplo, en los colegios privados la cifra de estudiantes que están en alternancia es del 69,8 %, mientras que en los oficiales el porcentaje cae hasta el 57,7 %.

Desde Fecode, el sindicato de los trabajadores de la educación, señalaron que los colegios públicos están enfrentando problemas de infraestructura.

“Hoy estamos encontrando instituciones educativas a las que se les acabó el gel antibacterial, que no tienen agua potable o en los que se deterioraron los acondicionamientos con los que las entregaron para regresar a la presencialidad”, explicó Carlos Enrique Rivas, ejecutivo de Fecode, quien además opinó que las ET deben recibir más y mejores recursos del Gobierno Nacional.

Asegurarles la presencialidad a casi 10 millones de niños es, en todo caso, un deber de todas las autoridades.