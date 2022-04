Los más recientes comentarios de política de Egan Bernal han generado nuevamente reacciones en las redes sociales. Este viernes, el nombre del pedalista es uno de los más buscados en Twitter Colombia. Todo porque el campeón del Giro de Italia y el Tour de Francia expresó horas antes de viajar a Europa su posición sobre la política del país de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

Ante las críticas Bernal respondió: “En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos”.