El Carmen sufre la guerra en Catatumbo

En la mente de los habitantes de El Carmen todavía hay recuerdos de lo sucedido en abril de 2017 cuando el Eln dinamitó el oleoducto Caño Limón Coveñas muy cerca del corregimiento de Guamalito, zona urbana donde se concentra la mayoría de habitantes de El Carmen y que está ubicado a tan solo 25 minutos de la cabecera municipal.

Ese ataque hizo que la bocatoma del acueducto se contaminara con crudo, y todo el corregimiento (más de 4 mil personas) se pasó días rebuscándose el agua para sobrevivir.

Más de dos años han pasado y aún existen problemas con el líquido vital para muchos habitantes de El Carmen. En algunas veredas afirman que la contaminación persiste y que incluso todavía hay rastros de petróleo, mientras que en otras dicen que en el agua salen pequeños caracoles.

Fredy Flórez reside en la vereda Tamaco. Asegura que hasta hace unas semanas se dio cuenta de que las quebradas aún no están del todo limpias.

“Yo bajé a pescar y me dio por mover unas piedras y me tocó ver como salía el aceitero. Desde eso no vuelvo a ese punto”, dice.

Una historia similar cuenta Olga Milena Chinchilla, quien vive en el barrio Uribe Uribe del corregimiento Guamalito. “Desde la explosión de ese tubo a nosotros, como a todo el pueblo, nos abastecieron de agua con carrotanques, pero esos vehículos causaron un daño en la tubería del agua del barrio y desde entonces no tenemos agua decente para consumir, nos llega con unos caracoles muy pequeños y sucia”.

“Ese ataque puso en vilo a todos, el impacto fue muy grande y todavía se sufren las secuelas en algunas zonas”, agrega el alcalde de El Carmen.

El problema del agua afectada por el derrame de crudo, consecuencia de un conflicto que no descansa y que genera más afectaciones a la población civil, fue conocido por el defensor del pueblo, Carlos Negret, quien estuvo de visita en este municipio y en el corregimiento de Guamalito como parte de la correría humanitaria que efectuó en la región del Catatumbo.

Su atención estuvo centrada en el potencial turístico que tiene esta población y por eso afirma: “se tiene que trabajar de manera conjunta con el Gobierno para que la vulneración de los derechos humanos en esta zona se reduzca al mínimo, para contarle a Colombia que puede venir a disfrutar de todo lo que ofrecen este y otros municipios del Catatumbo”.

El Carmen sigue aguantando en el tiempo, esperando que los violentos le apuesten a la paz. De esa forma, este pueblo de casitas blancas sería conocido por ser una joya turística que el conflicto no destruyó.