El caso Santrich: un año a la espera de una decisión

Ha pasado un año desde entonces y el caso no se ha resuelto. Los colombianos aún no sabemos si el exguerrillero en realidad siguió inmerso en el negocio del narcotráfico después de la firma del Acuerdo, y mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determina la fecha en la que presuntamente sucedieron los hechos, Santrich permanece recluido en La Picota.

Para algunos críticos del Acuerdo de paz, este caso era la prueba de que los comandantes guerrilleros no querían dejar atrás el negocio del narcotráfico y buscaban aprovechar la reincorporación, incluso su paso por el Congreso de la República, para seguir recibiendo los réditos de la economía criminal.

Y es que Santrich no fue uno más en la negociación con las Farc, su influencia en muchas oportunidades superó incluso la de Iván Márquez . De acuerdo con González, su posición fue muy importante en el debate sobre la reincorporación económica y social de los exguerrilleros y en las garantías de seguridad.

Y agregó que “esto sin duda es el mejor caldo de cultivo para que muchos de los que se reincorporaron y aceptaron las condiciones del Acuerdo tomen diferentes rumbos, no solamente las disidencias sino desvincularse de contribuir a la construcción de la paz”.

Para Benedicto González , miembro del partido Farc y quien ocupó la curul de Santrich en la Cámara de Representantes, es claro que “uno de los temas que más les preocupa a los excombatientes base de Farc, los mandos medios y los comandantes de las estructuras es la seguridad jurídica. Un acuerdo no se firma para terminar en la cárcel, extraditado o asesinado”.

Emilio Archila , alto consejero para la Estabilización y la Consolidación, ha dicho que los excombatientes que cumplen con lo acordado no deben temer, porque “el Gobierno les está dando todas las garantías para que su proceso de reincorporación continúe de la mejor manera. El problema será solo con quienes decidan seguir delinquiendo y faltar a la legalidad impuesta en la Constitución”.

Detrás partieron Hernán Darío Velásquez Saldarriaga , alias “el Paisa”, y Henry Castellanos Garzón , alias “Romaña”, dos de los más temidos excomandantes guerrilleros, quienes hoy no comparecen ante la JEP.

Si algo tienen seguro quienes conocen de cerca a Santrich es que no se dejará extraditar, prefiere dejarse morir que pisar una celda extranjera.

Una vez preso hizo una segunda huelga de hambre de 41 días que lo llevó a un hospital por deshidratación. Y González está seguro que hará lo mismo en el caso de ser extraditado: “se dejará morir”.

La posibilidad de que sea enviado a una prisión en el exterior es alta. La Sala de Revisión del Tribunal para la Paz está en sala permanente desde hace dos semanas y se espera que muy pronto haya una decisión en primera instancia, que podrá ser apelada por la defensa o por la Procuraduría.

El Ministerio Público pidió que Santrich no sea cobijado con la garantía de no extradición, argumentando dos razones fundamentales: “Porque se trata de hechos cometidos con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, y en segundo lugar porque son hechos que no guardan relación directa ni indirecta con hechos derivados del conflicto armado”, señaló el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, cuando envió a la JEP su concepto.

Sin embargo, Gustavo Gallardo, abogado de la defensa, difirió en el planteamiento: “La Procuraduría debería ser la primera en oponerse a la extradición porque Santrich está compareciendo ante la JEP y en un hipotético caso de extradición, a las víctimas se le verían conculcados sus derechos”.

En todo caso, los 120 días que tenía la JEP para decidir el futuro de Santrich se han alargado mucho más de los esperado por la defensa. Gallardo dijo que parte de la culpa es del Gobierno que dilató la petición de pruebas a Estados Unidos “con la pérdida de la famosa carta” (una misiva en la que la JEP solicitó las pruebas a EE. UU. y que nunca llegó a su destino porque se perdió en el correo de 4/72 en Panamá); pero la mayor parte de ella la tuvo el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien argumentó conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la JEP que tuvieron que ser resueltos por la Corte Constitucional.

Ya son 365 días y el calendario sigue corriendo.

La Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, confirmó que si la JEP determina que la fecha del supuesto delito de narcotráfico fue cometido después del 1° de diciembre de 2016 y la Corte Suprema de Justicia da su visto bueno, el presidente Iván Duque extraditará al exguerrillero.