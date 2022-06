A pesar de que su candidato preferido –Federico Gutiérrez– salió el domingo de la contienda electoral, el ciclista Egan Bernal sigue trinando sobre política y, de paso, generando polémica con sus comentarios. Esta vez al burlarse de quienes han insinuado que su cuenta ya no es manejada por él, señalamiento que ha cogido fuerza con su insistente participación en los temas asociados con las elecciones, en los que no solía intervenir.

“¡Uyyy sí que pereza ese Egan Bernal! deberíamos todos dar An follow Egan. Att: El que le redacta los tweets, que no soy yo. Pdta... Los quiero mucho a todos”, dijo en su cuenta de Twitter el joven ciclista, quien ya había señalado el lunes, luego de la primera vuelta presidencial, que lo único bueno que había ocurrido era que el país no amaneció incendiado. “Al menos no todavía...”, dudó en el trino.