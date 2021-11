El crudo relato del secuestro de la monja Gloria Cecilia Narváez

No obstante, fueron sus mismas acciones de amor hacia el prójimo, las que terminaron llamando la atención del grupo terrorista más temido alrededor del planeta como lo es Al qaeda, quienes la tuvieron retenida y privada de la libertad por 4 años y 8 meses.

En medio de un sentido relato que entregó la religiosa en una rueda de prensa en Bogotá, contó cómo durante ese tiempo en cautiverio recibió golpes, burlas, maltratos y humillaciones en contra suya, al parecer, solo por profesar la fe católica.

La dura prueba que para ella significó ese secuestro, empezó en febrero de 2017, cuando ella se encontraba viendo noticias junto a sus hermanas de la congregación y abruptamente cuatro hombres armados con fusiles, del Frente de Liberación de Macina, un grupo yihadista, llegaron hasta el lugar, muy cerca de la frontera con Burkina Faso, y las amenazaron con llevárselas.

Cecilia, no obstante, al ver que no tenían opción y que sus hermanas, más jóvenes, estaban en peligro, con una valentía de no creer, se puso en frente del hombre armado y pidió que, si quería hacer algo, se lo hiciera a ella, “ellas estaban apenas empezando con su vida, sentí que era mi deber”, aseguró.

El secuestrador accedió a la petición de la hermana Cecilia y fue entonces cuando empezó el calvario. Los terroristas la montaron en una moto y se la llevaron. Por años la tuvieron amarrada con cadenas, recorriendo el desierto de la Sahara, con un inhóspito sol todos los días que le daba en el cuello en donde también fue atada por años para que no se liberara.