El Fiscal General, Francisco Barbosa se refirió a la supuesta falta de garantías que argumentó el candidato presidencial Gustavo Petro por parte de la Fiscalía y por las cuales no renuncia a su fuero de senador. En un vídeo, Barbosa afirmó que: “Es lamentable que pretenda ser presidente de la República cabalgando sobre las instituciones judiciales del país”.

De acuerdo con Petro, no renuncia para no perder el fuero por el cual las investigaciones en su contra son conducidas por la Corte Suprema de Justicia y no por la Fiscalía, entidad que en su opinión “no le da garantías como se probó antes de ser congresista”. El candidato presidencial del Pacto Histórico explicó a la prensa en un evento de campaña en Huila que asumió el cargo de congresista por “una ley que determinaba que el segundo en votos fuese miembro del Senado”.

Respecto a estas declaraciones, el Fiscal General respondió: “La rama judicial se respeta y hace parte del Estado de Derecho en Colombia. En democracia las reglas deben respetarse y no desconocerse”.