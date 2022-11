Los representantes a la Cámara José Jaime Uscategui, Hernán Cadavid, Carolina Arbeláez y Marelen Castillo citaron a un debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Durante la sesión, los cuestionamientos al ministro estuvieron enfocados en seguridad, defensa de la sociedad y los asesinatos de líderes sociales que ya van en 35, según un reporte de la ONG Human Rigths Watch. A esto le sumaron preguntas sobre la fuerza pública, la relación entre Colombia y Venezuela y narcotráfico.

Antes de iniciar, el representante Uscategui se tomó un momento para pegar en el recinto las fotos de los miembros de la fuerza pública que han sido asesinados en lo corrido del año, tema que también entró en debate.

Sobre la ola de inseguridad que azota al país recientemente, el ministro Velásquez dijo que no se trataba de un problema en los 90 días del gobierno de Petro, sino que era un problema de vieja data en el país, y aseguró que “el problema de seguridad es un factor determinante para todos los ciudadanos. Este fenómeno de inseguridad no ha ocurrido en este gobierno, ni en los cuatro anteriores, es un problema persistente en Colombia. Y es porque no ha habido un enfoque adecuado para mejorar las condiciones de las personas, un elemento indispensable para afectar la violencia, es afectar la inequidad de las comunidades”.