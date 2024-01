¿Por qué lo secuestraron?

El motivo del rapto ha sido manejado con absoluto misterio. Según Silvio Murillo, los secuestradores nunca les dijeron a sus familiares a qué grupo pertenecían ni por qué los estaban reteniendo.

Hace dos semanas, tras un consejo de seguridad, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, declaró que los autores materiales del secuestro eran de “los Palmeños”, una banda de crimen organizado de Quibdó.

En los antecedentes de este grupo, según fuentes policiales, está la ejecución de secuestros ordenados por el ELN, con el cual trabaja bajo contrato ilegal; no obstante, nadie en el Gobierno se atrevió a asegurar que esa guerrilla estaba detrás del crimen, en especial después de la crisis que desató en el proceso de paz el secuestro del papá del futbolista Luis Díaz, orquestado por el ELN el pasado mes de octubre.

Tampoco se ha confirmado si los allegados pagaron dinero por la liberación. Silvio Murillo no lo comentó. En sus palabras, “quién sabe por qué los habrán liberado, de pronto fue porque alguien intercedió y hubo un acercamiento con ellos, o por la presión de la gente, que salió a marchar”.

Aún así, no descartó que el problema estuviera relacionado con amenazas que rondan a la familia hace más de un año. El clan Murillo tiene a varios de sus integrantes en cargos públicos, siendo el más notorio Jhon Arley Murillo (hijo de Silvio), exrepresentante a la Cámara y presidente del Partido Colombia Renaciente.

Las intimidaciones aparecieron cuando Silvio Murillo era procurador judicial penal en Montería y por su labor tenía que representar al ministerio público en audiencias contra miembros de organizaciones criminales.

“Un trabajador me dijo que a mi finca de Condoto (Chocó) estaban yendo hombres armados a buscarme, entonces no pude volver por allá. Me trasladaron de ciudad y les pedí protección a la UNP y la Policía, para mí y mi familia, pero nunca me la dieron”, dijo.

En una carta enviada a la Unidad Nacional de Protección (UNP) el 19 de noviembre de 2022, conocida por este diario, afirmó: “He tenido conocimiento de que una banda criminal aliada con un grupo al margen de la ley pretenden secuestrarme a mí o algún miembro de mi núcleo familiar”.