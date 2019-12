El nuevo pliego de peticiones que se ve imposible de cumplir

El analista político Miguel Silva Moyano señaló que hay una dificultad en interpretar el malestar ciudadano, con múltiples demandas y un factor: el rechazo al presidente Iván Duque; no obstante, “no todos se han seguido manifestando o han marcado las mismas acciones”. Por esto, al revisar el autodenominado Comité del paro “no parece representar de manera satisfactoria esa pluralidad”.

Carlos Arias, analista políticos, dijo que “se exige todo para ganar lo posible, pero en este caso la opinión es muy sensible y puede romperse antes de concertar”, mientras que Silva Moyano apuntó que es complejo establecer un mecanismo que logre canalizar las múltiples causas de descontento, “pero sin duda el Comité no es el mejor”. Para ellos, hay desconexión, tanto del gobierno como de los voceros, que no han sabido oír.

Aquí vale la pena mencionar que el presidente Duque hace una semana presentó la plataforma virtual de Diálogo Nacional, con el objetivo de recibir las propuestas y quejas de la ciudadanía; no obstante, el profesor Silva, manifestó que con esta iniciativa aún “no sabemos si es una simple formalidad o si están recogiendo y procesando la información o cuál es la metodología. Es una incógnita”.