“De toda la vida hemos tenido negocios junto con la familia, así que no es extraño para nosotros . La intención es abrir cinco Parches de Nairo más (franquicias del restaurante), seguir abriendo tiendas Nairo y bueno hemos venido tejiendo cosas bonitas durante este año, nos hemos entretenido aparte de entrenar”, declaró el ciclista a Valora Analitik.

Un lugar que planea convertirse en un espacio de encuentro para los aficionados que deseen rodar por el altiplano, disfrutando a su vez de los hermosos paisajes y de la gastronomía nacional. Esta no seria la primera vez que el ciclista boyacense anuncia un nuevo emprendimiento, lo había hecho antes con su marca de café y su marca de ropa deportiva y casual.

“Queremos que este Parche sea no sólo este espacio, que sea un concepto que podamos posicionar en todo el país con otros cinco Parches en los próximos cinco años”, manifestó María del Mar Londoño, una de las socias, en entrevista para el medio citado.

Los platos más costosos son las ensaladas que oscilan entre los $30.000 y $35.000, ya que la intención de Nairo y sus socios, es que “la gente llegue, se tranque y arranque su jornada”.

¿En qué está inspirada la carta?

Ana María Londoño, otras de las socias, explica que la carta fue inspirada esencialmente en la dieta y la comida que, según les dijo el deportista, consumen los ciclistas a diario.

“Cuando vinimos a hacer la prueba de comida, que nos sentamos a charlar con Nairo sobre su dieta, sobre qué le gusta, sobre qué no le gusta, pero les gustan a otros ciclistas, qué platos come él en su día a día y eso es la dieta y cómo nos alimentamos es algo muy personal”, detalló Ana María.

También puede leer: ¿Las recuerda? Estas han sido las hazañas que engrandecen el nombre de Colombia en el Giro de Italia

Así que la carta no solo tendrá platos típicos de la cocina colombiana a muy buenos precios, sino que también traerá a la mesa, y a los comensales, platos propios de la rutina de un ciclista, permitiéndoles ofertar a los deportistas que se acerquen al restaurante, encontrar los alimentos que consumen diariamente, mientras al mismo tiempo, quienes no practican el deporte, conocen qué come un ciclista para mantener su rendimiento.