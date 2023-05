Por ello, al insistir en explicaciones frente al crimen de 200 personas a manos del Clan del Golfo, dijo que “el Jefe del Estado está demandando información, no insultos de alguien del cual no soy sino jefe administrativo y no más”. Luego, a través de Twitter y en medio de la andanada de críticas, ratificó que no ha faltado a su palabra ni a la Constitución en su respuesta al Fiscal.

“Si no hay respuesta, sino irrespeto permanente al Jefe del Estado, ¿se puede entender que la justicia en esta institución no quiere o no puede investigar un crimen de lesa humanidad? Si no obtengo respuesta y la justicia, léase Fiscalía, no quiere o no puede investigar un delito, ¿no puede activar el Jefe del Estado los mecanismos que la Constitución y el derecho internacional le confieren?”, cuestionó.

El colofón vino por parte de Barbosa, quien dijo que su familia saldrá del país en próximos días por temor a que sean asesinados. “Esto no es un juego, no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Petro no es un jefe de oposición, es un jefe de Estado”, indicó el fiscal Barbosa, quien en los últimos meses ha apostado por desplazarse en vuelos comerciales en lugar de recurrir a la aviación oficial, dejando entrever cierta prevención frente a su seguridad.

En línea con la amenaza del mandatario, el Fiscal no descartó acciones legales y declaró que está sobre la mesa acudir a instancias internacionales al solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Nos reuniremos con el grupo directivo de la Fiscalía para evaluar todas las acciones que tengamos que tomar desde el punto de vista legal, constitucional o internacional para la protección de la entidad”.