¿Habemus candidato de Petro? Estas son las tres cartas más fuertes: Amaya, Bolívar y Barreras

Dos políticos que han soñado con ocupar la Presidencia entraron a la Casa de Nariño esta semana a reunirse con el presidente Gustavo Petro. No solo lo han soñado: tanto Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, como Roy Barreras , embajador saliente de Colombia en Reino Unido, fueron precandidatos presidenciales en las pasadas elecciones y hoy suenan como dos de los tres posibles candidatos que están en la baraja de Petro. El tercero es Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), quien es del corazón del petrismo, pero al parecer no del corazón del presidente. A pesar de ser el precandidato de la izquierda que mejor figura en las encuestas, aún no recibe “la bendición” para saltar al ruedo electoral a pesar de que ya presentó su renuncia al jefe de Estado a finales de abril.

Amaya, que no apoyó a Petro, sino a Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022, ha dado un giro 180° desde que fue reelegido gobernador. El político, que usa ruana casi siempre, fue determinante para que su partido, Alianza Verde, volviera ser de la coalición de Gobierno (con cuotas en el gabinete) y hasta tiene “bancada propia”: una senadora, Carolina Espitia, y tres representantes: Jaime Raúl Salamanca, Elkin Ospina y Duvalier Sánchez. Si finalmente decide lanzarse y logra el apoyo de Petro, tiene menos de dos semanas para no quedar inhabilitado y armar una campaña en la que podría quitarle votos al centro político, es decir, a sus aliados y copartidarios en el pasado: Claudia López y Sergio Fajardo. Por eso, electoralmente, podría ser atractivo para el petrismo, pues aún no tiene techo.

Bolívar le dijo a este medio que “el presidente Petro no me ha aceptado la renuncia protocolizada” como director del DPS. Pero en el Pacto Histórico se dice que la razón es porque el exsenador no convence del todo al mandatario, pues él sí tendría un techo electoral que no le permitiría ir más allá del espectro de la izquierda; incluso, está peleado con otros precandidatos como el exalcalde Daniel Quintero y la senadora María José Pizarro.

De hecho, Bolívar no estuvo junto a Petro en el polémico discurso con espada de Simón Bolívar el 1 de mayo. El director del DPS viajó hasta Cali para acompañar a la vicepresidenta Francia Márquez —alejada de Petro— y allí, según conoció EL COLOMBIANO con fuentes presentes ese día, habló con Alexander López sobre las elecciones del 2026. El exdirector del DNP le habría expresado su intención de “organizar” el Pacto Histórico para apoyar a Bolívar aun si Petro no da su visto bueno. Eso implicaría que López no aceptaría la jefatura de despacho presidencial, sino que se la jugará por la idea de que la izquierda va más allá del petrismo.

