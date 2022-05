Debido a los cuestionamientos, González se defendió en entrevista con Semana y señaló que la carta solo es una invitación a votar y a dejar la apatía. “Creemos que las elecciones que estamos viviendo tienen bastante presión (...) Eso genera un tema que mucha gente la interpreta como no la debió haber interpretado” , aseguró el gerente de la empresa lechera.

Pese a que González no mencionó en la carta a ningún candidato a la Presidencia, sí hizo alusión a la importancia de participar en las elecciones “eligiendo el desarrollo del campo colombiano y no un mal llamado cambio que es un salto al vacío sin retorno”, según dijo.

Y es precisamente ese “cambio” el que ha sido la bandera del Pacto Histórico, por lo que se levantaron aún más ampollas en la coalición de izquierda respecto a las palabras del gerente de Colanta.

Sin embargo, González defendió que no estaba aludiendo a Petro en ningún fragmento de la misiva. “El que sepa leer muy bien la carta sabe que en ninguna parte se dice; por el contrario, si los postulados que nosotros esbozamos en la carta hacen parte de lo que él está prometiendo en su campaña, pues, bienvenido, pero de lo contrario, no”, aseveró el jefe de la empresa lechera a la revista Semana.

Finalmente, González aseguró que volvería a enviar la carta y señaló la polémica como un efecto de “doble moral” del país, donde “la gente se escandaliza por cosas por las que no tiene que escandalizarse”.

“Hoy es el deber de nosotros como ciudadanos decirle a la gente que dejen de ser apáticos, que no se estén quejando permanentemente de los políticos en Colombia. El doctor Jenaro (Pérez), antiguo gerente de Colanta, decía que ‘el que no hace la política, la padece’. Si uno no toma decisiones, se va a arrepentir de eso”, concluyó el gerente de Colanta a la revista Semana.