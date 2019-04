El salvavidas del Minsalud para 8 hospitales públicos

José Norman Salazar

Director del Centro de Derecho Médico

opinión

Hospitales públicos y el problemático vínculo político

“La duda que siempre ha existido en Colombia es que en la selección de personal en los hospitales no se cumple con criterios técnicos, sino que juega un papel fundamental la recomendación política que se da para que sea seleccionado determinado gerente en determinado hospital. Pues esa duda está resuelta: siempre ha pasado así. Para nadie es un secreto que los hospitales se convierten en una cantera de empleo para los movimientos políticos que dominen en las regiones, porque se trabaja basado en los contratos de prestación de servicios, tanto en personal misional como no misional, entonces las instituciones médicas pasan a ser una bolsa de empleo, a través de la que se pagan los favores al político de turno. Eso, reitero, no es un comportamiento nuevo en nuestra realidad social ni política, es algo así como tu me ayudas en campaña, yo te ayudo cuando llegue. Ahora, lo fundamental es que, cuando se asignen recursos adicionales desde el nivel central, se apliquen criterios técnicos y estrictos, con los que se otorguen calificaciones. De esta manera se podrán establecer indicadores de cumplimiento, pero con unos criterios técnicos que sean los determinantes a la hora de la elección o asignación de los recursos, a ver si así se elimina el apadrinamiento de políticos, que por la puerta de atrás cobran ese apadrinamiento. Se debe tener claro que es una práctica inveterada –antigua– en todas las instituciones. Lo ideal es erradicarla ya que no favorece al sistema ni la atención de los pacientes, porque se contrata a una persona por la palanca y no por las capacidades”.