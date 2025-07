Conozca la nueva cara de Harry Potter y más detalles de la serie que viene

Lo primero es que hay que tener paciencia. La primera temporada se espera estrenar por HBO y HBO Max en 2027.

Otro punto importante es saber que la serie es producida por HBO, Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con guion de Francesca Gardiner y dirección de Mark Mylod.

Ahí hay que hacer un paréntesis porque Mylod es una carta de lujo tras haber dirigido episodios de The Last of us, Game of Thrones y uno de los mejores capítulos –el tercero de la última temporada, La boda de Connor– de Successions (de esta serie dirigió en total 16 episodios).