El Ubérrimo agudiza rencilla entre Petro y Uribe por uso de las tierras

La finca El Ubérrimo –de 1.500 hectáreas– propiedad del expresidente Álvaro Uribe, es la génesis del nuevo capítulo de discordias entre Gustavo Petro y el exmandatario colombiano.

El precandidato más opcionado en las encuestas sostuvo –sin nombrar a Uribe, pero lanzándole una pulla– que si llega a la Casa de Nariño implementaría un impuesto al patrimonio, gravando los “activos improductivos”.

“El 80 % de la tierra fértil de Colombia, que no produce alimentos ni nada, simplemente es una posesión que pertenece a 3.000 personas. Eso es un patrimonio, obviamente de ellos, nadie los va a expropiar (...) pero tiene que pagar un impuesto”, dijo en un debate del Pacto Histórico de la revista Semana. Según él, en Bogotá algunos pagan más por los impuestos de la casa que lo que pagan los de las grandes haciendas.

La reacción de Uribe no se hizo esperar. Desde las 5:00 a.m., a través de Twitter, arremetió contra el candidato, señalándolo de “vago, enredador, fantoche de mansiones y atuendos, que no ha producido más que crímenes, incitación a la violencia, y contratos corruptos pagados con bolsas de billetes”. Dijo que a Petro le duele que trabaje en el sector agropecuario y no tenga “dineros escondidos ni en el exterior”.

El episodio es un nuevo round de una pelea de octubre, cuando el izquierdista propuso que el Estado le comprara a Uribe sus tierras “improductivas”, llamándolo “gran terrateniente”.