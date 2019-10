¿Ya consultó si fue elegido para ser jurado de votación?

Como es habitual para cada jornada electoral en Colombia, la Registraduría Nacional ya escogió a los ciudadanos que serán jurados de votación el próximo 27 de octubre.

Para saber si usted fue una de las personas seleccionadas en el sorteo electrónico que lleva a cabo esta entidad, puede digitar su cédula en este link, verificar los listados que se publican en lugares públicos como alcaldías y sedes de la Registraduría o consultar en la oficina de talento humano de su empresa.

Recuerde que el no recibir notificación de que usted fue elegido como jurado no lo exonera de esta obligación, que de no cumplirse se castiga con la destitución del cargo, si se es funcionario público, o con una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, para quienes no lo son.

En caso de que usted no haya sido notificado debe acudir a la Registraduría donde fue seleccionado para verificar los horarios y lugares en los que se llevarán a cabo las capacitaciones, que son de carácter obligatorio.

Solo serán exonerados de esta labor los menores de edad, los ciudadanos que residan fuera del país, quienes sufran una grave enfermedad o su pareja, padres o hijos o quienes pierdan un familiar en primer grado de consanguinidad el día de las elecciones o tres días antes.