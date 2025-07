¿Será Iván Cepeda la ficha del Pacto para 2026? Condena contra Uribe reconfigura la carrera presidencial

Ni el expresidente Álvaro Uribe Vélez ni el propio senador Iván Cepeda Castro dimensionaron los coletazos que tendría lo que parecía un debate de control político más en el Congreso de la República. Era septiembre de 2014. C epeda había culminado su primer periodo como representante a la Cámara y se estrenaba como senador, mientras que Uribe volvía al ruedo electoral y –encabezando al naciente Centro Democrático– nuevamente demostraba su caudal político al asumir una vez más como congresista tras dejar la Presidencia cuatro años atrás.

Lo que pasó una década después no deja de ser inédito: Uribe Vélez –sin duda uno de los políticos más influyentes y determinantes del siglo XXI – fue hallado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, hechos por los que la Fiscalía pide una pena de nueve años de cárcel.

“Veo que hay una amigable presión en torno a esto y obviamente me lo tengo que plantear. ¿Cuál será la decisión? Veremos. Si encuentro que hay unas condiciones y unos elementos que contribuyan al proyecto que estamos intentando sacar adelante pues obviamente tendré que responder, más como un deber que como una intención mía personal (...) para ser franco me lo tomo muy en serio, es una posibilidad que hay que tomarse con respeto”, admitió en una entrevista con El Espectador.

Cepeda nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962. Es hijo de Yira Castro, una dirigente política del Partido Comunista, y del dirigente y también senador Manuel Cepeda Vargas, quien fue presidente y Secretario General del Partido Comunista Colombiano, y posteriormente integrante de la Unión Patriótica (UP).

Justamente, por cuenta de lo ocurrido con su padre y demás miembros de la UP, el hoy senador Iván Cepeda se ha dedicado al esclarecimiento del genocidio contra los integrantes de esa colectividad. De hecho, siguiendo los pasos de Manuel Cepeda, también se vinculó a la JUCO y años después fundó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ( Movice).

“A Iván Cepeda le asesinaron su padre, cuando su padre era, senador de la república de la UP, y era, tambien, mi amigo y colega. No es por venganza que ha sido impulsador, como víctima, del proceso contra Uribe, ha sido un impulsador de la verdad ” (sic), reclamó.

En este contexto, una vez conocido el fallo, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso y calificó a Cepeda como un “impulsador de la verdad”. Aunque el mandatario ha dicho que no se ha pronunciado sobre el proceso, declaraciones de este calibre siguen alimentando las críticas frente a una supuesta injerencia en el proceso electoral de 2026.

“Este debate gira sobre la parapolítica y sus consecuencias para nuestro país (...) este debate es sobre una responsabilidad que todavía permanece silenciada, que todavía no ha sido interpelada de manera eficaz: la responsabilidad que le puede caber al hoy senador Álvaro Uribe Vélez”, dijo Cepeda en septiembre de 2014 durante una caldeada discusión en la que habló además de narcotráfico y paramilitarismo.

Monsalve –condenado en 2008 a 40 años de prisión por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas–, era hijo del capataz de la hacienda Guacharacas, donde supuestamente se gestó el Bloque Metro y que era propiedad de la familia Uribe.

Monsalve dice que fue un exparamilitar que permanecía recluido y que fue contactado por el entonces abogado del expresidente, Diego Cadena. El jurista fue señalado de visitar varias cárceles del país en busca de testigos que declararan a favor de Uribe.

La presencia de Monsalve en el juicio fue una de las grandes controversias del debate jurídico en el caso. La defensa del expresidente Uribe insistió en que no se podía probar que Monsalve hubiera sido un paramilitar porque no había nada que lo acreditara como tal. De hecho, no hay registros de su nombre ante Justicia y Paz, el proceso que desmovilizó a miles de personas de las AUC y otros grupos para estatales.

Lo cierto es que en 2019, también en medio de un proceso electoral –las elecciones regionales– Uribe terminó vinculado formalmente al proceso y un año después, fue cobijado con una medida de aseguramiento domiciliaria por la Corte. A la postre, renunció a su curul en el Senado y el proceso pasó del alto tribunal a la justicia ordinaria.

“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, alegó Uribe, quien semanas después arremetió contra Cepeda, denunció que le violaron sus garantías procesales y que “compraron testigos, en total diez testigos, los pagó el joven Cepeda, senador de las Farc”, dijo a Semana.

Si bien durante años el expresidente, de la mano de sus abogados, intentó precluir el proceso y contó con la venia de los entonces fiscales Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, el caso siguió su curso y en mayo de 2024 la Fiscalía lo terminó acusando.

El juicio que arrancó en febrero de este año concluyó este lunes, luego de que la juez Sandra Heredia condenara al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. No obstante, aún está pendiente no solo conocer el monto de la condena, sino que desde ya se anuncia una apelación para la revisión del caso en segunda instancia.