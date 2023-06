Hace 10 días, tras el anuncio del cese bilateral entre las partes, trascendió que el Ejecutivo recurriría a dineros de la cooperación internacional para la manutención de la guerrilla, buscando con ello que los subversivos no sigan incurriendo en actividades delincuenciales como la extorsión o el secuestro.

Sin embargo, el gobierno Petro, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, negó que ese tema particular se hubiera tratado en la mesa: “Sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el Gobierno Nacional”, informó la Oficina del Alto Comisionado, negando que exista un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN.