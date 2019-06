Eln se fortalece mientras jefes siguen en Cuba

Quienes eran negociadores del Eln en la mesa de diálogos con el Gobierno de Juan Manuel Santos se mantienen en Cuba, mientras en Colombia y Venezuela siguen en expansión.

Su comandante en Chocó, alias “Uriel”, aseguró en una entrevista a la AFP que esa estructura no renunciará a los portafolios de economía criminal como la extorsión, el secuestro y el impuesto a la producción de cocaína.

“No estamos desbocados a un crecimiento que después se nos salga de las manos. Paradójicamente sigue habiendo jóvenes todos los días que vienen a buscar refugio en las filas guerrilleras, que vienen a buscar un espacio (...) Vamos a seguir incorporando pero no de manera descriteriada; no en una carrera loca por crecer (...) Si no, nos volvemos un cuerpo grandísimo con muy poquita cabeza”, señaló “Uriel” acerca de la expansión insurgente.

Y es que, según la Política Nacional de Seguridad y Defensa del Gobierno, “en el último año el Eln creció en cerca de 1.000 miembros vinculados a estructuras violentas, llegando a ser más de 4.000”.

Crecen en Venezuela

Unas 350 hectáreas de tierra fueron supuestamente robadas por guerrilleros del Eln en Zulia, el vecino estado venezolano. Se trata de 15 fincas dedicadas a la producción de palma de aceite ubicadas en Caño Motilón y Caño 14.

Medios de ese país explicaron que la usurpación inició durante los primeros días de este mes cuando supuestos miembros del Eln reunieron a los finqueros y les dieron tres minutos para desalojar los predios.

Los guerrilleros se apoderaron de las unidades de producción y sembraron minas antipersonal, que días después causaron la muerte de dos militares.

Los habitantes del sector denunciaron que durante la toma de las fincas no se presentó la Fuerza Pública y que, en cambio, se han producido intercambio de disparos con grupos paramilitares.

“Pablo Beltrán”, jefe de la delegación del Eln en la mesa de diálogos, frustrada desde enero pasado, aseguró que la guerrilla no habita en Venezuela, y que únicamente cruzan hacia el vecino país por la porosa frontera con La Guajira donde la única división es “una línea imaginaria” y eso solo para resguardarse del asedio de la Fuerza Pública.

El Gobierno colombiano ha señalado ante varias instancias acerca de la presencia irregular del Eln en Venezuela, incluso Insigth Crime, un centro de estudios sobre el crimen organizado transnacional, ha ubicado la presencia de la insurgencia en al menos 12 estados venezolanos atravesando la República Bolivariana, pero las autoridades de esa nación han desmentido las denuncias.

“El Gobierno de Colombia, incapaz de respetar los acuerdos de paz y ponerle fin su eterno conflicto armado, fabrica supuestas vinculaciones entre el Eln y el Gobierno de Venezuela para justificar una guerra”, expresó el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza.