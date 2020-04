En 23 días van 272 accidentes en las vías, bájele al acelerador

En las cuatro semanas que el país lleva en cuarentena, desde el pasado 25 de marzo, en las vías del país murieron 87 personas en 272 accidentes de tránsito. Unas cifras que no dejan de ser alarmantes y más cuando las calles están vacías y no hay trancones ni peatones.

Así se lo reveló a EL COLOMBIANO el general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, director de tránsito y transporte de la Policía Nacional, advirtiendo que estos son datos preliminares. El general Rodríguez explicó que ha habido una reducción del 69 % de muertos en las vías con respecto al año pasado en la misma fecha. En 2019 fallecieron 267 personas y hubo 1.504 accidentes en el mismo periodo de tiempo.

“Esto se están presentando, principalmente, en ciudades capitales, y están involucrados motociclistas, conductores y peatones, han muerto 9 personas cruzando la calle y han fallecido dos que iban en bicicleta a sus trabajos”, dijo el oficial. Las ciudades donde más ocurren accidentes por estos días son: Cali, Pereira, Medellín y Barranquilla (ver infografía)

Indicó además que mantiene 320 puestos de prevención y control en vías nacionales, principalmente, en los ingresos de las ciudades capitales y que se han sancionado a 11.430 conductores, es decir, 519 diarios y 22 cada hora, por movilizarse sin tener ningún permiso.

Además reveló que en lo corrido del aislamiento han sorprendido a 28 conductores en estado de embriaguez, a los cuales se les quitó la licencia de conducción.

“Si bien es cierto hemos logrado reducir la siniestralidad, es fundamental que las personas entiendan que las normas de tránsito son convenciones universales que salvan vidas, por eso hay que respetarlas”, dijo y le hizo un llamado a quienes entregan domicilio en moto, para que no excedan los límites de velocidad por llegar más rápido donde el cliente.

Entretanto, Luis Felipe Lota, director de la Agencia de Seguridad Vial, explica, de igual forma, que las causas principales de las muertes son exceso de velocidad y no respetar las señales de tránsito. “En estos días la gente encuentra que es más fácil, como las vías están desocupadas, aumentar la velocidad. Ahora bien, hemos venido hablando con otros observatorios de seguridad vial del mundo y las caídas son del mismo orden, del 68 % durante la cuarentena”.

A pesar de que las cifras son positivas, para Lota no son suficientes: “El estar en aislamiento no levanta los límites de velocidad, ¡hay que respetarlos!. Hay que conducir como si no estuviéramos en cuarentena, que las vías estén vacías no significa que hay que exceder los límites. Que no haya mucha gente en la calle no significa que yo me puedo pasar un ‘Pare’ o adelantar en zona prohibida”.

Para Lota también es el momento de que los ciudadanos entendamos que “no nos podemos seguir matando en las vías porque además hay un tema paradójico que quiero plantear: Uno ve que las personas utilizan el tapabocas –y eso está muy bien– pero no usan el cinturón de seguridad. O usan el tapabocas y no llevan el casco. Son dos pandemias las que estamos viviendo. Según la OMS, las muertes de accidentes de tránsito son una pandemia. En ese sentido, nos cuidamos de una, pero no nos cuidamos de la otra”.

Por último, Lota plantea una pregunta: “¿Qué estamos pensando como sociedad para no cuidarnos de una pandemia que es igual de grave a un virus como el covid? Pues les digo, que si no respetamos lo límites de velocidad, ¿cuál es la diferencia de salir a la calle sin tapabocas?”.