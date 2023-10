Aunque el presidente Gustavo Petro había anunciado que estaría en este acto de perdón público, no llegó . Según el ministro Velásquez, no pudo salir de Popayán, en donde estuvo en una jornada de “Gobierno Escucha” .

En ese sentido, dijo a los miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz que estaban presentes en el acto que “trabajen más, más y más para encontrar la verdad sin miedo. Que el gobierno, la policía y los militares de hoy están dispuestos a cuidarlos. Hagan el trabajo a fondo, descubran la verdad”.

Posteriormente, el jefe de Estado dijo que su gobierno está comprometido en “cómo nos recomponemos, ver cómo cesamos de matarnos entre nosotros y cómo nos perdonamos y reconciliamos”.

“Ese es el objetivo de este Gobierno: yo no estoy aquí pensando cómo perpetuarme en el poder, me aburre el poder. Dicen que no llego a las citas, es que a mi me jarta el poder. Yo no quiero ser un viejo adicto al poder y acá hay muchos, quiero escribir otras cosas”, expresó el presidente.

Además, manifestó que “en Colombia se elegía el que más mataba y por eso esta fila de botas se fue volviendo interminable, por eso esa fila de jovencitos se fue volviendo interminable, por eso es interminable la fila de las madres y por eso es interminable la rabia que se siente”.

“Yo me permito pedirles perdón, madres. Ustedes son las madres de toda Colombia, son la madre patria. La sangre de sus hijos, ojalá, riegue el surco de la Colombia humana que seremos mañana, del Ejército poderoso que seremos mañana, no para matar, sino para vivir de la vida hermosa que seremos mañana”, sentenció el mandatario.

