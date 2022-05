Merlano lo editó para ponerle de fondo la canción Hija, de Diomedes Díaz, y añadirle el mensaje “nuestras almas siempre van a estar juntas, sin importar dónde estés” y “un abrazo que teníamos guardado hace más de 2 años”.

Aparte, la publicación está acompañada por un mensaje de cariño a su mamá, a propósito de la celebración del pasado 8 de mayo, Día de la Madre: “Feliz día ma ❤. Me hiciste una mujer fuerte y decidida; me enseñaste a enfrentar los problemas con “la cabeza alta y los ojos bien abiertos”; me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes sino en lo que das... Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito @aidamerlano_oficial”.

Más de 230 mil personas le dieron “me gusta” al video, que no está exento de polémica por quien es su mamá y el proceso judicial en el que se encuentra inmersa la prófuga.