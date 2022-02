Con las banderas y el dominio del partido Salvación Nacional, de su tío Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.), Enrique Gómez Martínez planea llegar a la Presidencia y, de entrada, descartó cualquier alianza con otras colectividades, aunque Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, le coqueteó.

Dialogó con EL COLOMBIANO y explicó que aunque el partido no alcance el umbral tendrá personería jurídica hasta 2026 por el fallo de la Corte Constitucional. También aseguró que le pidieron alianza con el Conservador y la rechazó, y planteó que el uribismo está en su ocaso por la gestión de Iván Duque.

¿Cuáles son sus banderas para llegar a la Presidencia?

“Proponemos una reforma integral a la justicia que traiga la seguridad que el pueblo necesita. A través de la seguridad traemos empleo y acabamos con la corrupción para aumentar la competitividad. No más subsidios a la pereza, eduquemos a nuestros jóvenes para producir”.

¿En qué quedó la papeleta de reforma a la justicia?

“El registrador Alexánder Vega lo negó, pero vamos a hacerlo de todas formas. Hicimos un acuerdo con Colombia Justa Libres para recoger las firmas para un referendo de reforma integral a la justicia. Los abogados están diseñando el formulario para hacer la solicitud, por ahí en marzo empezaremos a recolectar firmas”.

¿Cómo hacen política con recursos tan limitados?

“Hoy no tenemos ningún recurso. De gastos de funcionamiento recibiremos unos 280 millones de pesos, esa plata llegaría por allá en junio, pero no es suficiente. Ganamos una tutela que le ordena al CNE darnos un anticipo para cubrir gastos de campaña para financiarnos y ese monto corresponderá a los resultados que tuvo el partido en las elecciones de 1994”.

¿Qué pasó con la opción de competir en la consulta del Equipo por Colombia?

“Las personas que están en esa coalición son parte del problema y no son la solución. Han hecho la mala política y el clientelismo durante décadas y ahora vienen y dicen que son la solución. La política de coaliciones es después de elecciones, no antes, cuando se hace antes es porque están con repartijas del país”.

Álvaro Gómez Hurtado hablaba de un acuerdo sobre lo fundamental con políticos diferentes, pero a usted no se le ve en esa línea...

“Ese acuerdo no es con políticos, es con el pueblo, y es necesario porque las estructuras partidistas son las que tienen al Estado en esta situación que no funciona y no es eficaz. El acuerdo no es con politiqueros para repartir las riquezas”.

¿Cómo es su relación con Andrés Pastrana y el Partido Conservador?

“Con el expresidente tengo buena relación. Hablé con el director del Partido Conservador, Ómar Yepes, él quería que no ejerciera nuestra personería, que no lanzara candidatos al Senado y a la Cámara. ¿Por qué? Porque están débiles y el entable de ellos se está derrumbando por las arbitrariedades de los parlamentarios, por el tráfico de avales, por la mala política, por el bolígrafo”

¿Entonces él le pidió que Salvación Nacional desistiera de tener listas de candidatos?

“Sí. Él quería que no presentáramos candidatos y después que tampoco me presentara a la Presidencia. Yo le dije: ‘¿Ómar, ustedes no van a cambiar, creen que lo están haciendo bien?’. Me respondió: ‘¿Cambiar qué?’”.

¿Y le solicitó que se uniera al conservatismo?

“Me pidió que me pegara, que yo fuera el vagón de cola y le sumara a él para los umbrales. Yo le dije: ‘No, yo no voy a hacer eso’. Le pregunté: ‘Ómar, ¿tú crees que hay que cambiar algo del Partido Conservador?’. Él me dijo: ‘No, nosotros no. Estamos perfecto’. Después de lo de Aída Merlano... Ellos no ven, creen que lo están haciendo muy bien”