“Nadie me va a utilizar para ser candidata, tengo objetivos claros”

“A la doctora Dilian la conozco hace más de ocho años, y el primer acercamiento fue por el deporte. Ella me hace un reconocimiento en el Valle, y ahí empezamos una amistad. Después de terminar los Juegos Olímpicos, ella hace un acercamiento y (me pregunta) que si quería dar este paso. Primero hice una reunión con mi familia en la cual les expuse esta opción y estuvieron de acuerdo, entonces acepté”.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Ibargüen aseguró que no cree que su legado deportivo se desdibuje por meterse a la política; reiteró que defenderá los derechos de los deportistas colombianos; planteó que no se dejará manipular por nadie si logra una curul; y reveló su posición frente a temas controvertidos, que está marcada por su profesión como enfermera y su propositiva filosofía de vida como deportista de alto rendimiento.

¿Qué le dijo su familia cuando le contó esa posibilidad?

“Mi familia sabe que cada paso que doy es con mucha seguridad. Siempre estuvieron muy de acuerdo”.

¿Cuáles banderas va a defender de ser elegida en marzo?

“El deporte nunca lo voy a dejar. Siempre seguiré haciendo deporte y ahora mucho más fuerte, porque voy a trabajar en pro de él, para mejorarlo. Mi esencia es el deporte porque soy el resultado de lo que puede hacer él por los jóvenes. Y mi gran decisión se dio porque, como muchos colombianos, sentí el cansancio de tener pocas oportunidades, de no ser escuchados, de tener talentos y tener que dejarlos dormidos por las pocas oportunidades que se presentan en nuestro país. También me impulsó el hecho de ver a mi abuela pedir una pensión durante muchos años después de haber trabajado fuertemente por el país”.

Usted ha dicho que los deportistas quedan abandonados a su suerte cuando acaban sus carreras, incluso había hablado de una pensión...

“Hay una ley, que es la 181, que dice que todo deportista con una medalla mundial de mayores puede adquirir una ayuda del Gobierno. Pero yo no puedo tenerla, porque es para mayores de 50 años que no devenguen más de cuatro salarios mínimos. A mí como deportista no me cobija y creo que hay que mejorarla. Me gustaría que todo deportista que haya obtenido una medalla olímpica o mundial, al terminar su carrera pudiera tener esta ayuda del Gobierno. Nosotros dedicamos más de 25 años al deporte. ¿Por qué al terminar no podemos tener este beneficio?

También es una lástima que muchos deportistas no tengamos una educación adecuada. Eso me gustaría impulsarlo mucho. Si conseguimos y educamos a nuestros deportistas, más adelante pueden tener acceso a un trabajo digno, porque hoy no lo tienen”.