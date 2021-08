¿Cuál es su propuesta de amnistía general de la que habló con Francisco de Roux y la comisión de la verdad?

Es una idea muy general. El Padre de Roux cambió abruptamente el tema y me dice: usted tiene que ayudar a la paz total, y me pregunta qué pienso. Y yo le expliqué que estoy muy preocupado con el aumento de la pobreza. Que la empresa privada no puede seguir entre pares y sigas y hay que apoyarla para que el país crezca más del 5%. Que mi gobierno había reducido los cultivos de coca a 42 mil o a 60 mil hectáreas y, con todas esas decisiones de la Habana, vuelven a crecer, y si eso no se resuelve no va a haber manera de que este país pueda ejercer seguridad. Le dije que la ley de salud es bien concebida y solidaria, pero se robaron Saludcoop...