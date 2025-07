“Petro no tiene los votos para las leyes que quiera en Cámara”: congresista Juan Espinal

Solamente nos reunimos dos o tres oportunidades para hablar de la agenda legislativa. Cuando yo veía que él le hacía todo el juego al Gobierno para que pasara la reforma a la salud, los debates de Gobierno, ¿sabe yo qué hacía? Me bajaba de la mesa directiva porque no soportaba ver a todos los ministros de Petro diciéndole a Andrés Calle cómo tenía que dirigir la plenaria”.

“Lo del puño es una amenaza a la democracia. Pero hubo otro punto donde también le gritamos ‘mentiroso’ y es cuando hace levantar de la silla a (Guillermo Alfonso) Jaramillo, su ministro de Salud. Prácticamente es un héroe para él. Acabó con el sistema de salud que hoy tiene en todas las ciudades filas y filas de usuarios no le están entregando los medicamentos. Estoy esperando que me llegue esa información y la voy a decir acá, en Medellín, en el receso de vacaciones, murieron cuatro docentes por falta de apoyo y es una información estoy verificando y si no es así pues lo corrijo. Por eso digo que al parecer”.

Ahora la Cámara no va a tener movilidad. La mesa directiva es la que hace el orden del día, que es fundamental.

“Así es. Julián López solo no puede decir ‘voy a convocar la plenaria’. No, tiene que llevar la firma de Gómez y Carvalho, como ocurrió con Lina Garrido y Rodrigo Tovar, que en varias oportunidades le decían a Salamanca (el presidente saliente de la Cámara) que no le firman orden del día y no hay orden del día. Esa es una manera de equilibro”.

¿Cuál es la agenda que viene? Siempre se dice que el último año no es ni del Gobierno ni de la oposición porque todos se van a elecciones.

“Los cuatro años en la Cámara son del Gobierno porque tiene presidente y hay que también hacer una reflexión: Petro, que dice que el Congreso no sirve, nos insulta diciendo ‘HPs’, en fin, ha logrado sacar sus reformas”.