“Siento que el Gobierno está empecinado en que esta reforma salga no pensando en lo que hay que corregirle al sistema de salud, sino más bien en lo que ellos creen que hay que destruir y tienen una obsesión con la eliminación de las EPS. Ellos buscan que el país tenga un sistema 100% estatal y parece no importarles que hay unos 8 millones de colombianos con enfermedades de alto y mediano riesgo cuya vida se puede poner en peligro incluso en el periodo de transición”.

“Se radicaron reformas de fondo que requieren mucho debate y eso, en parte, ha torpedeado el trámite porque al no haber consensos las discusiones han sido mucho más complejas en el Congreso. Y la terquedad del presidente Petro ha hecho que el Legislativo priorice lo que a él le importa y eso ha impedido que haya una agenda mucho más amplia con iniciativas legislativas de los diferentes partidos”.

“Ha sido difícil. Normalmente los gobiernos tratan de socializar y acordar las reformas con los diversos partidos antes de radicarlas y al hacerlo tienen una mayor apertura en el diálogo para su construcción, sobre todo cuando son estructurales como las del gobierno de Gustavo Petro. Pero siento que este es un gobierno al que se le dificultan los consensos, que solo busca imponer, pero no tiene apertura al diálogo”.

¿Y qué espera del debate ahora que está en manos del Senado?

“Espero que el proyecto se hunda y que los senadores entiendan el clamor de los pacientes, del sector salud y lo que han dicho los científicos sobre esta reforma porque siento que los debates están dejando de tener el rigor técnico y es algo delicado, estamos hablando de una reforma que pondría en juego la salud de 50 millones de colombianos”.

¿Qué pasó con su demanda al Plan Nacional de Desarrollo?

“Se han caído algunos artículos, pero no todo el Plan de Desarrollo. Hay una realidad y es que el Gobierno no ha respetado los temas de forma en el trámite de las leyes, muchas veces han puesto a votar al Congreso sin publicar los textos. Por eso, demandé la ‘Ley de Paz Total’ y he instaurado demandas por acciones u omisiones del Gobierno”.

¿A qué cree que se deben esos errores procedimentales?

“A que ha faltado rigor en la manera en que tramitan las leyes. Cuando se caen los decretos y los artículos no es arbitrariedad de las Cortes y al Gobierno no le pueden molestar los pesos y contrapesos. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional están obligados a cumplir una misión y es necesario que el Gobierno entienda que hay parámetros legales que se deben respetar a la hora de tramitar las leyes”.

Hablemos de asuntos electorales. El expresidente Álvaro Uribe dijo que tiene ‘tigresas’ que también buscarán la Presidencia en 2026, ¿usted entrará ahí?

“Sí tengo interés, Dios proveerá y ojalá yo esté en la baraja de candidatos del Centro Democrático para las elecciones presidenciales de 2026. Pero antes de hablar de presentar mi nombre, hoy es más importante pensar en que Colombia necesita buscar soluciones porque está claro que el país va a quedar muy lesionado en materia económica, social y de seguridad. Tenemos que lograr un gran consenso nacional para ver cómo vamos a salir de estas problemáticas”.