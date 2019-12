Equidad de género, ¿a paso lento con la implementación de la paz?

Se cumplieron tres años de la implementacíón del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc y el 42% de los compromisos pactados sobre equidad de género no han iniciado.

Según la cifra revelada por el Instituto Kroc, ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, en un segundo informe sobre el seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia, en el que se asumen que son 130 medidas relacionadas con equidad de género.

En el estudio se comparan los niveles generales de implementación del Acuerdo con los niveles de implementación del enfoque de género y una de las conclusiones es que aún persiste una brecha entre ambos, con mayor rezago en las medidas para la igualdad de género.

“Por un lado, hay un porcentaje más alto de compromisos con enfoque de género que no han comenzado. Con corte a agosto de 2019, el 42% no han sido iniciados mientras que en la implementación general no han iniciado el 27%, una diferencia del 15%”, según la publicación.

En cuanto al enfoque en cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz (ver infografía), se evidenció que en el cinco, el relacionado con víctimas, concentra la mayoría de avances, mientras que otros como 1, 2 y 4 hay pocos avances.

EL COLOMBIANO consultó con el equipo de Asuntos de Mujer, género y Víctimas del Gobierno Nacional y desde allí explicaron que la Comisión de Seguimiento Impulso Y Verificación del Acuerdo de Paz, compuesta por las Farc y Gobierno, definió con cuales indicadores se iba a medir el avance del Acuerdo Final.

“Se definió, incluso desde el gobierno pasado, que serían 501 indicadores y, de ese total, 51 fueron catalogados de género y a esos es a los que el Gobierno le ha puesto la lupa para trabajar con las diferentes entidades. De esos 49 ya tienen plan de trabajo, entonces el avance es del 98%. Hay que decir que hay un desencuentro con lo que se dice en el informe, pues es distinta la mirada que allí tienen porque las organizaciones hablan de 130 indicadores”, afirman desde el Gobierno Nacional.

Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, cree que todavía falta mucho recorrido “porque aunque el Acuerdo de Paz está diseñado para 15 años, ya llevamos tres y creo que hay que acelerar para que el impacto sea más evidente en la vida de las mujeres colombianas y de verdad si cambien las condiciones”.

Sin embargo, Beatriz explica que el Acuerdo de Paz de Colombia ha sido muy valorado en el mundo por el enfoque de género. “Eso no solo es novedoso, también le da sostenibilidad y es tan sencillo como que las mujeres somos la mitad de la población, entonces si hay un acuerdo de paz en que se olvide de la mitad de la población, pues tiene dos patas cojas en una mesa de cuatro”, agrega.

La Red Nacional de Mujeres ve la implementación de la equidad de género en los Acuerdos de Paz de dos maneras: desde la normatividad y desde el territorio.

En cuanto a las normas afirman que hay avances, no del 100% pero sí significativos; mientras que en el territorio se vio un ritmo favorable desde finales de 2017, pero hubo un freno en el presente año.

“Creemos que en este año la implementación le quitaron el pie al acelerador, porque aún no hay recursos asignados y no se han incluido en los planes de desarrollo, por lo que este 2019 fue un año más perdido. Esperamos que el 2020 el Gobierno se comprometa al igual que los nuevos mandatarios locales y regionales para que incluyan todas las propuestas de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdets) y otros en los planes locales de desarrollo”, añaden desde la organización.

Por su parte, Martha Sánchez, de Instancia Especial de Mujeres, y a partir de un estudio de ese grupo sobre el mismo tema y que fue publicado a inicios de esta semana, se concluye que luego de varias mesas de trabajo con el Gobierno y la visita a mujeres que habitan en los 170 municipios donde se adelanta la implementación de los Acuerdos de Paz, el enfoque de género no va al ritmo indicado.

“Lo que encontramos es que el avance es muy poco. Se han hecho actividades muy sueltas y aunque hay participación de mujeres, adolecen de enfoque de género que es lo que pide el Acuerdo de Paz”, afirma Martha.