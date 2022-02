La discusión más álgida está en el partido del exmandatario. Congresistas de esa colectividad piden el visto bueno para apoyar de forma individual candidatos a las consultas, pero Zuluaga sigue descartando esa posibilidad.

Cuatro de los cinco integrantes de la coalición –Aydeé Lizarazo, David Barguil, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez– dieron el sí a una posible unión tras la consulta del 13 de marzo. Alejandro Char, quien otra vez no asistió al debate asegurando que tenía un recorrido por Santa Marta que no podía cancelar, no se pronunció sobre el tema.

Peñalosa, sin embargo, acotó que haría alianzas con el uribismo o Rodolfo Hernández para la segunda vuelta, no para la primera que se disputará el próximo 29 de mayo.

En todo caso, mientras Zuluaga se mantiene hermético a la unión con Equipo por Colombia, el jefe natural del Centro Democrático sí está presto a sumarse a esa alianza.