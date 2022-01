Ya otras alianzas han dividido a las coaliciones

La Coalición Centro Esperanza no es la única alianza que ha tenido desencuentros por cuenta del coqueteo de figuras polémicas. En la izquierda y la derecha también hubo agarrones que, sin embargo, no les impidieron inscribirse a las consultas presidenciales del 13 de marzo.

El Equipo por Colombia se dividió por la posibilidad de aliarse con Óscar Iván Zuluaga, el candidato presidencial ungido por el uribismo. Esta unión implicaría que se acepte el ingreso del partido del expresidente Álvaro Uribe, pero además, ante los ojos de la opinión pública representaría que la convergencia está vinculada con el Gobierno de Iván Duque, una idea que no convence a todos los miembros de la coalición.

Después de que Alejandro Char aseguró que no era partidario de la entrada de Zuluaga, este les salió al paso y, antes de que lo rechazaran, dijo que no se uniría a ellos. “Mi partido y yo hemos decidido no hacer parte de una coalición que opera desde los vetos, que son la antítesis de la unidad y el consenso”, dijo.

Ante esta situación, otros precandidatos presidenciales como Federico Gutiérrez, David Barguil y Aydeé Lizarazo se le plantaron a Char para que reconsiderara su decisión. “Todavía estamos a tiempo de llegar unidos en una sola coalición a primera vuelta. Hay que abrir puertas, no cerrarlas”, reclamó Zuluaga.

Esta discusión no ha llegado a su fin. Fuentes de la Registraduría consultadas por este diario señalaron que, aunque el Equipo por Colombia ya inscribió a sus candidatos para participar en la consulta del 13 de marzo, todavía puede incluir a Zuluaga. El plazo se vence el próximo 4 de febrero.