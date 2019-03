Escándalo sexual sacude a la alta sociedad en Ibagué

Félix Enrique García Chabur, de 32 años y heredero del empresario Félix García Motta, es acusado de grabar relaciones sexuales con al menos 17 mujeres y subir videos en páginas porno.

En la Fiscalía Caivas reposan, hasta el momento, 13 copias de la investigación que se adelanta en contra de Félix Enrique García Chabur, hijo de un reconocido constructor y empresario de la ciudad, quien supuestamente grabó y divulgó en páginas pornográficas internacionales, videos sexuales de varias mujeres con las que habría tenido intimidad al interior de su lugar de residencia en Ibagué.

El atractivo físico de un hombre de 32 años, con gran poder seductor y proveniente de una familia con gran prestigio, se convirtió en el karma de alrededor de 17 mujeres que aceptaron entregarse a sus brazos sin imaginar que, con el pasar del tiempo, se convertirían en las protagonistas de los videos pornográficos que al parecer, este sujeto divulgó en páginas estadounidenses.

Según se conoció, entre las víctimas, hay mujeres que lo conocían desde hacía 10 años, otras indicaron haber tenido un noviazgo duradero con él y hay quienes poco a poco se dejaron conquistar con promesas laborales, charlas por redes sociales, o más situaciones que al final, terminaron en un acto sexual.

“Él cortejaba como todo un caballero, pero ninguna autorizó la grabación de ese material sexual. No solo abusó de la confianza, sino que usó la casa en la que vivía con sus papás, ubicada en el sector de Albania, por el Sur de Ibagué, para generar seguridad en cada una y a su vez, adaptar el escenario con cámaras Gopro de alta definición, que escondía en la sala de estar a donde nos dirigía, para la grabación de estas escenas en las que fuimos engañadas varias mujeres, e incluso una menor de edad”, relató una de las jovencitas, que terminó involucrada en el escándalo.

Al descubierto

Una de las fuentes consultadas constató que el video del cual fue protagonista, circulaba en las páginas de entretenimiento para adultos desde hacía ocho años, pero hasta hace 15 días estalló el escándalo.

“Cada una se enteró de distintas maneras. Mientras algunas instauraban la denuncia ante la Fiscalía, otras procesaban la información con los comentarios malintencionados que fueron llegando junto al material audiovisual a través de diferentes grupos de Whatsapp. Nos fuimos conociendo entre sí, a partir de un patrón identificable que él usó en cada escena. La misma canción de fondo, en el mismo sofá, con las mismas posiciones y sobre todo, porque en los videos además del acto sexual, utilizaba nuestras fotos, de nuestra cara y sin ningún tipo de censura, con el ánimo de que fuéramos identificadas, incluso extrajo de Facebook imágenes en las que posábamos en compañía de familiares”, señaló la joven.

Sin rastro

Según se pudo establecer, desde que una de las afectadas decidió hablar por primera vez ante los medios de comunicación, García Chabur desapareció del mapa. “Cerró sus redes sociales, se fue del país y su familia no se pronuncia al respecto. Nosotras nos sentimos solas, sin apoyo de la Fiscalía y lo que queremos es que se respete nuestra dignidad. Hay chicas en un alto estado depresivo, nos sentimos indignadas porque este personaje destruyó nuestra imagen delante de toda una sociedad. No somos prepago, no nos acostamos con él por plata. Cada quien es libre de manejar su sexualidad, pero no por eso se debe exponer nuestra intimidad sin autorización”, añadió.

Las denuncias que de forma inicial recepcionó la Fiscalía 17 local, de la unidad de delitos informáticos, pasaron a indagación en la Fiscalía Caivas, encargada de brindar atención integral a víctimas de abuso sexual.

Félix García Mota, expresidente de la Junta Directiva de la Corporación Festival Folclórico y padre del señalado, contestó vía Whatsapp que de momento, nadie de la familia dará declaración alguna sobre el tema.

La producción, oferta, difusión o adquisición de contenidos de pornografía, hace parte de los tipos de delitos informáticos que sanciona la ley para quien continúe compartiendo este material sexual, que vulnera la integridad de las víctimas.