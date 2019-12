Estamos preparados para operar el Tayrona: Miranda

En las próximas semanas se estará decidiendo el futuro para la operación del ecoturismo del parque Tayrona. En consecuencia, lo que va a pasar son tres cosas: la primera, el jueves 5 de diciembre se termina la concesión de Aviatur y entra Parques Nacionales Naturales a operar el área protegida. Segunda, paralelamente, el Gobierno avanza en el cronograma de la nueva concesión y recibirá ofertas hasta el 16 de diciembre. Tercera, el 24 de enero habrá un nuevo operador de los servicios del parque.

Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales, habló con EL COLOMBIANO sobre cómo avanza el proceso y cuáles han sido los desafíos.

¿Hasta cuándo va la concesión de la Unión Temporal Concesión Tayrona?

“Termina el 5 de diciembre. Estamos preparados para entrar a operar el parque”.

A usted le han criticado esa decisión porque es justo en vacaciones...

“No tenemos otra alternativa porque se acaba el contrato y no vamos a cerrar el parque ya que eso significaría un prejuicio enorme para la región. Hemos hecho un esfuerzo muy grande y diseñamos una estrategia para asumir esta responsabilidad. Lo que haremos es que tomamos unas medidas concretas que nos van a permitir salir adelante con la operación en temporada alta. Una de ellas es que vamos a cerrar lo que son los Ecohabs (pequeñas cabañas) de los sectores de Arrecifes y Cañaveral y la zona de camping. Todo lo que opera la concesión no lo vamos a abrir, por ejemplo, los dos restaurantes. Eso va a estar cerrado. Tendremos todo el control hasta que llegue el siguiente concesionario. Por otro lado, afortunadamente logramos la aprobación de unas vigencias futuras para tener unos contratistas adicionales para recibir la gente y seguir con los servicios que presta la concesión en las entradas, en el control de las playas. Adicionalmente, le estamos solicitando a los visitantes que para entrar no paguen en efectivo sino que se haga un pago previo para no tener que manejar efectivo en las taquillas. Eso lo hemos venido hablando con los operadores turísticos, para que lleven sus grupos con el pago ya previamente realizado. Insisto, la oferta ecoturística estará abierta normalmente, lo único que estará cerrado es lo que opera la concesión”.

¿Cuánta gente esperan para esta temporada?

“Esta es la época más alta del parque y lo visitan cerca de 6.900 personas, que es la capacidad de carga (el máximo de personas que pueden ingresar). Desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero; son semanas con bastante flujo de personas en el parque”.

¿En qué va el proceso de la nueva concesión?

“Publicamos una agenda con las observaciones que recibimos de los diversos grupos que participaron, de la Procuraduría y del Ministerio de Comercio. Lo que ocurrió fue que hubo un enriquecimiento de los pliegos. En ese sentido, se movieron las fechas para darle oportunidad a los oferentes de estudiar muy bien para que hagan las alianzas y sus propuestas. Cerramos el 16 de diciembre esta fase de presentación de ofertas y esperamos adjudicar el 24 de enero”.

¿Qué se concesiona?

“La prestación de los servicios ecoturísticos en unos puntos específicos del Tayrona que no ocupan más del 1 % y también los servicios del parque vía de Salamanca. En este vamos a concesionar los senderos, el avistamiento de aves y estamos esperando propuestas sobre alguna forma de alojamiento en este parque, además del arreglo del restaurante, del acceso de visitantes”.

Ahora, ¿los indígenas saben qué es lo que se está concesionando?, ¿cuál ha sido el papel de ellos?

“Con los indígenas estamos trabajando en el plan de manejo y por esa razón ellos saben exactamente cuál es la zonificación del parque. También hicimos un muy buen proceso de consulta previa con ellos para la licitación. Ellos aportaron muchas ideas, sus requerimientos quedaron plantados. Además, hay un porcentaje de las utilidades brutas del concesionario que será para el manejo que hacen los pueblos indígenas de sus sitios sagrados, para el fortalecimiento de la cultura y de su pensamiento. También hay un rubro para fortalecer el mantenimiento del parque nacional”.