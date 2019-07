El jalón de orejas de Iván Duque a sus ministros

Nadie se salvó. Los programas y proyectos de los ministros no solo pasaron por la evaluación del presidente Iván Duque, sino por el criterio de cada compañero del gabinete. Ninguno se quedó con nada y mucho menos el jefe de Estado.

Así fue la reunión a puerta cerrada de Duque con sus ministros, en un cónclave que duró tres días y más de 30 horas de trabajo. Con fríjoles y asados como almuerzos, la evaluación a los primeros once meses de gobierno fue en la Hacienda Hato Grande, en Sopó, al norte de la capital colombiana.

La revisión se hizo mediante una metodología diseñada por la secretaria General de la Presidencia, María Paula Correa, que permitió la evaluación con métricas que enviaron 30 días antes. Así, como señalan algunos de los funcionarios que pasaron al tablero, era imposible “cañar” con los resultados, la presentación debía ser acorde con la medición. Bajo ese esquema, agrupados en los pilares de legalidad, equidad y emprendimiento, rindieron las cuentas de su gestión en “una jornada con mucha exigencia técnica”.

Fue un encuentro para la alineación de su equipo. El presidente Duque fue el director de orquesta. Pidió más asertividad en la comunicación estratégica, cumplimiento de metas, resultados y aceleración de los programas.

El mandatario fue claro y señaló como una, sino la más importante de sus prioridades, el emprendimiento. También en el renglón de la economía pidió resultados en inversiones, exportaciones, minería y competitividad, para que la generación de empleo sea una realidad, pues, según las cifras del Dane, la desocupación se volvió a trepar a dos dígitos (10,5 % en mayo) en este Gobierno.

Hay proyectos en los ministerios que están demorados y no arrancan, por eso Duque dirigió parte del ejercicio a mejorar la articulación entre dependencias para dar resultados de impacto.

Y como se trata de un gabinete mayoritariamente técnico, los bajó del pedestal. Los ministros tendrán que gestionar tanto en las regiones, como –especialmente– en el Congreso. Quedó claro que cada uno deberá estar a la cabeza del relacionamiento. Es decir, que no es una labor exclusiva de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que ha lucido solitaria defendiendo las banderas del Gobierno ante el Legislativo. Ahora cada cartera deberá acercarse para impulsar sus propias temáticas.

Según conoció EL COLOMBIANO, de cambios en el gabinete no se habló, esto, a juicio de Mauricio Jaramillo, profesor en Ciencia Política de la Universidad del Rosario, refleja lo que “Duque dijo en su momento: que quiere ministros para cuatro años. Por lo visto, no es un presidente que se deje presionar o afectar por las encuestas, entonces, salvo casos donde se han visto desempeños ministeriales muy bajos y con muchas críticas, me parece prematuro hablar de un remezón. Probablemente, dentro de un año sí habrá cambios”.