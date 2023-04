JEP aplica beneficio de no extradición a alias “el inválido”, un exFarc que era pedido en EE.UU. por narcotráfico

Pese a que en un principio la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidió que no tenía competencia para impedir que fuera enviado a ese país, una nueva sentencia de esa justicia transicional decidió aplicarle el beneficio de no extradición que reciben todos los excombatientes de esa guerrilla tras la firma del Acuerdo de Paz.

Tras esos hechos, Zuleta Noscué siempre había argumentado que era un indígena del Cauca que trabaja en asocio con la entonces guerrilla de las Farc.

Para febrero de 2022, la JEP había decidido que Zuleta sí operó con esa guerrilla, pero que no era un directo subordinado, por lo que no podía ofrecerle el beneficio de no extradición.

Este jueves, y más de un año después de esa primera sentencia, la Sección de Apelación decidió que el excombatiente sí fue integrante de las filas de las Farc-EP, pues traficaba para ellas, y, por tanto, “sí cumple con el factor personal de competencia”.

De igual modo, la Jurisdicción determinó que los delitos por los que Estados Unidos pidió en extradición a Zuleta ocurrieron en el contexto del conflicto armado y fueron cometidos a favor de la extinta de guerrilla, por lo que dicha justicia tiene plena competencia.